شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر داخل المخابز.. شاهد أول أيام تطبيق التسعيرة الموحدة للخبز السياحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بث الخليج 365 لايف من أحد المخابز للعيش السياحى، لمتابعة أسعار الخبز الحر بعد تحديد سعر الرغيف وفقا لقرار رئيس الوزراء والذى يعمل به من اليوم الثلاثاء.

وألزم القرار منافذ البيع بالإعلان عن أسعار الخبز في أماكن ظاهرة للمستهلكين، مع فرض غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه طبقا لنص المادة 22 مكررا ج، من قانون حماية المنافسة.

الرغيف الـ45 جراما بـ50 قرشا وكيلو الخبز بـ11.5 وحدد القرار سعر بيع الخبز المميز وزن 45 جراما بـ50 قرشا، والـ 65 جرام بـ 75 قرشا، و11.5 جنيها لكيلو الخبز المعبأ، أما الخبز الفينو حدد القرار 50 قرشا للرغيف زنة 40 جراما.

ويستمر العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء بداية من اليوم الثلاثاء ولمدة ثلاثة أشهر أو لحين إشعار آخر.