شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: نستعد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للعمل التطوعى فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فى فعاليات الملتقى التدريبي للشبكة القومية لمتطوعي التمكين الاقتصادي، وذلك بحضور مايقرب من 600 متطوع من 8 محافظات بحضور اللواء محسن النعماني رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الحياة مصر ووزير التنمية المحلية الأسبق، ودكتور عاطف الشبراوي مدير برنامج فرصة ومستشار التمكين الاقتصادي لوزارة التضامن الاجتماعي ودكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية.

ويهدف مشروع الشبكة القومية لمتطوعي التمكين الاقتصادي "داعم" الذي أطلقه برنامج فرصة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي وينفذ من خلال مؤسسة صناع الحياة مصر، إلي تعزيز مشاركة الشباب في مواجهة الفقر من خلال جذب وتدريب 2500 متطوع في 8 محافظات، وذلك للقيام بدور الدعم للمستفيدين لتأهيلهم في الاعتماد على أنفسهم في سبل المعيشة.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقوم ببناء استراتيجيات جديدة للوصول إلي مجموعات مختلفة من الشباب وتحسين مشاركتهم في مختلف جوانب المجال العام، ويشمل هذا التوجه التوسع في الاستعانة بالكيانات من ذوي المعرفة والقدرات اللازمة في مجال التطوع والمشاركة المجتمعية كونهم أحد أهم أصحاب المصلحة الفاعلين في التنمية.

وأضافت القباج أن برنامج "فرصة" يطمح بأن يكون نموذج عالمي للتنمية الاقتصادية وإخراج الفقراء والمحتاجين من دائرة العوز عبر منظومة متكاملة تعتمد على أفضل الممارسات وعدد كبير من الشركاء من كل القطاعات الحكومية ومؤسسات الابتكار والشركات الاجتماعية ومطوري التكنولوجيا والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمنظمات الأهلية النشطة من أصحاب التجارب الناجحة على الأرض والقطاع الخاص والعمل على تقديم حزمة من الخدمات لتحسين مستوى معيشة الأسرة.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رسالة لمتطوعي مشروع داعم قائلة: "شباب داعم القريبين إلي قلبي أود أن أطمئنكم أن الوزارة في طريقها لإطلاق الإستراتيجية الوطنية للعمل التطوعي في مصر" مشيرة إلي أن الاستراتيجية الوطنية للعمل التطوعي في مصر سوف تحقق العديد من الأهداف منها توسيع مفهوم التطوع ليشمل كافة الفئات العمرية مع مراعاة إنشاء آلية لتنسيق الجهود بين المتطوعين والفرص التطوعية وتسويق ثقافة التطوع .

وشهد الملتقى تدريب المتطوعين على القيام بدور الداعم لمستفيدي برنامج فرصة من الأسر المكافحة للفقر، وذلك من خلال تقديم جلسات متنوعة للدعم والإرشاد مثل "تعلم تسجيل ماليات المشروع والإدخار وحل المشكلات والتشجيع على المشاركة المجتمعية وغيرها ".

وكان قد انطلق مشروع الشبكة القومية لمتطوعي التمكين الاقتصادي "داعم" في شهر أبريل عام 2021 خلال هذة الفترة وصل المتطوعون إلى 8000 مستفيد لتشجيعهم على الانضمام لبرنامج فرصة، كما تم تنظيم أكثر من 60 جلسة تعريفية للمتطوعين .

ويستهدف "داعم" الشباب من سن 18حتى 28 سنة في 8 محافظات (القليوبية، الشرقية، بنى سويف، الفيوم، أسيوط، سوهاج، المنيا، الأقصر).