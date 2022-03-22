"مريض نفسي لا يمكن إعدامه".. تفاصيل طعن "سفاح الإسماعيلية" على حكم إعدامه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تقدم دفاع المتهم عبد الرحمن نظمي، المتهم بذبح شخصًا في أحد شوارع الإسماعيلية بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر بإعدامه.

وعول دفاع المتهم، وحيد الكيلاني، في مذكرته - حصل الخليج 365 على نسخة منها- على مُعاناة المتهم من مرض نفسي نتيجة تعاطيه للمخدرات، موضحًا أن المتهم صدر بحقه حكمًا آخر بالسجن 3 سنوات بتهمة تعاطي المخدرات وهو ما يؤيد تناوله للمخدرات.

وطالب المحامي بإحالة المتهم إلى الطب الشرعي لمراجعة إن كان متعاطي للمخدرات وقت وقوع الجريمة من عدمه، معتمدًا على أن محكمة النقض أضحت محكمة موضوع يمكنها الفصل في القضية بكاملها.

جاء طلب الدفاع في طعنه على الرغم من أن تقرير إدارة الطب النفسي الشرعي الصادر عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية أكد خلوّ المتهم من أي أعراض دالة على اضطرابه نفسيًّا أو عقليًّا مما قد تفقده أو تنقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز ومعرفة الخطأ والصواب، وذلك سواء في الوقت الحاليّ أو في وقت الواقعة محل الاتهام، مما يجعله مسئولًا عن الاتهامات المنسوبة إليه.

وعلق: "القضية ترتبط بروح وحياة إنسان من المفترض أنه مريض نفسي لا يجب أن يجري عليه أحكام الإعدام".

وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية، حكمت على المتهم بالإعدام شنقا في وقت سابق.

وتعود الواقعة للأول من شهر نوفمبر الماضي، عندما تلقت النيابة العامة بلاغًا بقيام المتهم بقتل المجني عليه، ذبحًا بسلاح أبيض أمام المارة بالطريق العام بالإسماعيلية، إذ نحر رقبته وفصلها عن جسده، وسألت النيابة العامة المجني عليهما المصابين و5 شهود آخرين فتوصلت من حاصل شهادتهم إلى اعتياد المتهم تعاطي المواد المخدرة، والتقائه يوم الواقعة بالمجني عليه، حيث دار بينهما حوار لدقائق انتهى بارتكاب المتهم جريمته.

وأفصح المتهم للمارة خلال اعتدائه على المجني عليه عن وجود خلافات سابقة بينهما ليتراجعوا عن إيقاف الجريمة، ثم تعدى على اثنين من المارة أحدهما على سابق علاقة به، فأحدث بهما بعض الإصابات وحاول الفرار إلا أن الأهالي طاردته حتى تمكنت من ضبطه وتسليمه للشرطة.

وباستجواب المتهم فيما نسب إليه من قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد واقتران تلك الجناية بجنايتي الشروع في قتل المصابين الآخرين، أقر بارتكابه الواقعة وتعاطيه مواد مخدرة مختلفة صباح يوم حدوثها وحدد أنواعها.