احتفالاً باليوم العالمي للمرأة وعيد الأم .. الكشف على سيدات بالمجان في مستشفيات الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجه محمود توفيق - وزير الداخلية – قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، بتخصيص يوم الجمعة من كل أسبوع خلال شهر مارس الجاري لتوقيع الكشف الطبي على السيدات بمستشفيات الشرطة مجاناً بمناسبة (اليوم العالمي للمرأة 8 مارس – يوم المرأة المصرية 16 مارس – عيد الأم 21 مارس 2022) حيث تم توقيع الكشف الطبي على السيدات المترددات على العيادات الخارجية في جميع التخصصات الطبية المختلفة خلال تلك الفترة بمستشفيات القطاع وصرف الدواء المقرر لكل حالة.

واستقبلت مستشفى الشرطة بالعجوزة وفد خلال فتح مستشفيات الشرطة، وفد من اللجنة الصحية بالمجلس القومي للمرأة؛ لتفقد أوجه الرعاية الصحية والدعم الطبب التي تقدمه وزارة الداخلية للسيدات.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل الدور المجتمعي والإنساني وتعظيم المبادرات الإنسانية لهيئة الشرطة وتقديراً من وزارة الداخلية لدور المرأة المصرية وإنفاذاً لثوابت الاستراتيجية الأمنية والتي ترتكز في أحد أهم محاورها على ترسيخ المشاركة المجتمعية لهيئة الشرطة في شتى المناسبات.