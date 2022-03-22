ضبط سائق اعتدى على مواطن في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات واقعة إصابة مواطن خلال مشاجرة، وضبطت مرتكب الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح نافذ بالجسم على إثر ادعاء مشاجرة.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب و (سائق، له معلومات جنائية، مقيم بذات الدائرة) بسبب سابقة قيام المصاب بالتعدي بالضرب على نجل عم الأخير، فتطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجني عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته محدثاً إصابته المشار إليها ولاذ بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المُستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.