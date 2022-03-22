تعرف على المستندات المطلوبة لاستخراج جواز سفر مميكن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تُقدِّم وزارة الداخلية إجراءات عدة من أجل التيسير على المواطنين والانتهاء من خدمتهم في دقائق، وعلى رأسها قطاع الجوازات، والذي وفر خدمة إصدار جواز السفر المميكن.

يتطلب عليك أن يكون لديك بعض المستندات قبل التوجه لمقر الجوازات يذكرها الخليج 365 على النحو التالي:

-بطاقة الرقم القومي سارية المفعول، أو في فترة المهلة 3 أشهر

-الاكتفاء بشهادة الميلاد المميكنة لمن هم أقل من 16 سنة

-تقديم 3 صور ألوان حديثة وبالمواجهة، وذات خلفية بيضاء مقاس 4×6

-مستند الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور

-تقديم المؤهل الدراسي في حال عدم ثبوته بالبطاقة

-تسديد 400 جنيه رسوم استخراج جواز السفر لأول مرة