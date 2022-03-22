ضبط 7 عناصر إجرامية بحوزتهم أسلحة وذخائر في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، 7 عناصر إجرامية؛ لحيازتهم أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص ومواد مخدرة بقصد الاتجار.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، أفادت قيام (ثلاثة من العناصر الإجرامية، لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة القليوبية) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة وإحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص متخذين من دائرة مركز شرطة (الخانكة) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، بحوزتهم (فرد محلي وطلقتان من ذات العيار -8 كيلو جرام لمخدر البانجو – مبلغ مالي -3 هواتف محمولة) وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري لحماية نشاطهم الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم.

كما أكدت المعلومات والتحريات قيام (أربعة من العناصر الإجرامية، لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة القليوبية) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة وإحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص متخذين من دائرة مركز شرطة (الخانكة) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين حال استقلالهم سيارة ملك أحدهم بدائرة مركز شرطة الخانكة، بحوزتهم (بندقية آلية - فرد محلي - 14 طلقة نارية مختلفة الأعيرة - 1,600 كيلو جرام لمخدر الهيروين – مبلغ مالي- 4 هواتف محمولة - 5 ميزان حساس) وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاحين الناريين لحماية نشاطهم الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما مُتجري وحائزي الأسلحة والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة.