انتزعوا "كلى" طفل.. المشدد 10 سنوات لعصابة الاتجار بالبشر في كرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عصابة للاتجار في الأعضاء البشرية بكرداسة بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمهم 200 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق، ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر هاني شحاتة، ومجدي شكري.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين دائرة مركز شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة بتشكيل جماعة إجرامية مُنظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر تزعمها الأول والرابع.

وتعامل المتهمون في الأشخاص الطبيعيين بمختلف الصور وكان ذلك بأن ارتكبوا سلوك النقل والتسليم والتسلم والإيواء والاستخدام والاستقبال للمجني عليه "يوسف. ن" وكان ذلك بواسطة استغلال حاجته المالية بغرض استئصال عضو "الكلى" لديه وزراعته في مُتلقى مريض وهو ما ترتب عليه إصابته بعاهة مستديمة نسبتها 15 %.