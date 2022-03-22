طلب إحاطة بشأن عدم تطبيق قرار "التموين" بتدوين سعر البيع للمستهلك على السلع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدم النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة بشأن عدم تطبيق قرار وزارة التموين بتدوين سعر البيع للمستهلك على السلع الغذائية.

وجاء نص الطلب كالتالي: استناداً إلى حكم المادة (١٣٤) من الدستور، ونص المادة (٢١٢) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أرجو توجيه طلب إحاطة إلى وزير التموين والتجارة الداخلية؛ بشأن عدم تطبيق قرار وزارة التموين بتدوين سعر البيع للمستهلك على السلع الغذائية.

ونص القرار الصادر عن وزارة التموين رقم (٢١٧) لسنة ٢٠١٧، على أن "تلتزم كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة (لمنتجات تعبأ محليًّا) والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بتدوين (سعر البيع للمستهلك) على كل عبوة. وذلك باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو".

وتابع النائب بأنه على الرغم من إصدار القرار؛ فإنه لم يطبق، مما أدى إلى تلاعب بعض التجار في الأسعار. كذلك، فإن عدم تطبيق هذا القرار، قد جعل بعض التجار يقومون بوضع أسعار متغيرة للمواد الغذائية حسب كل منطقة؛ وهو ما يُشكل عبئاً جسيمًا على كاهل المواطن المصري، ويضر بمصلحته بصورة مباشرة .

واستكمل النائب: أرجو من وزارة التموين سرعة اتخاذ كل ما يلزم لتطبيق القرار؛ حتى تتم مواجهة أي ارتفاع للأسعار، وللحد من جشع بعض التجار؛ بما يضمن فرض سياسة ضبط الأسعار على جميع الأسواق والمحلات التجارية. أيضًا، فإنه من الضروري التنسيق مع الأجهزة المعنية لتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، على أن يحال طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بالمجلس للمناقشة؛ نظرًا لأهمية الموضوع .​