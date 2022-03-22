البابا تواضروس يشهد احتفالية المركز الثقافي القبطي بعيد الأم.. ويكرم الأمهات المثاليات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني احتفالية المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بمناسبة عيد الأم، والذي أقيم مساء أمس بالمركز.

وألقى نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، كلٌ كلمة.

وفي كلمته هنأ قداسة البابا هنأ جميع الأمهات المصريات بعيدهم، مشيرًا إلى أن كلمة "أم" تتكون من حرفي (أ) و (م) وهما أول حرفين في كلمتي "الله محبة" وهذا حقيقي، فمحبة الله تنسكب في قلب الإنسان من خلال محبة الأم. وأكد قداسته أن كل أم هي رسالة من الله للإنسان.

وفي ختام الحفل تم تكريم عدد من الأمهات المثاليات، ممن لهم قصص كفاح قادن خلالها أسرهن في طريق النجاح والتميز، أو ممن قدمن خدمات كنسية واجتماعية متميزة، وكذلك سيدات نجحن وتميزن في مجالات عدة، من بينهن، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة مايا مرسي، والدكتورة هالة صلاح الدين عميد كلية الطب بالقصر العيني.