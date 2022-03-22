التوقيت مناسب.. برلمانية تشيد بتحديد سعر الخبز الحر قبل رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أشادت النائبة أماني الشعولي، أمين سر لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بالقرار الحكومي الخاص بتحديد أسعار بيع الخبز الحر أو السياحي، قائلةً: إنه قد حدثت ارتفاعات في أسعار الخبز الحر بشكل مبالغ فيه ومختلفة بين المخابز كافة .

وأكدت الشعولي، في تصريحات أدلت بها اليوم الثلاثاء، أن القرار جاء في توقيت مناسب مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وزيادة معدل الاستهلاك؛ لضبط الأسعار ومنع التلاعب من قِبل أصحاب المخابز السياحية .

وقالت أمين سر سياحة النواب: إن القرار مهم جدًّا؛ ولكن يجب على الحكومة ممثلة في وزارة التموين بتشديد الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز المنتجة للخبز السياحي وضبط المخالفين، خصوصاً بعد صدور القرار، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتسعير والأوزان المحددة، وفقاً للقرار لمنع التحايل والتلاعب من جانب بعض أصحاب المخابز .

جدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أصدر قرارًا بتحديد سعر بيع الخبز الحر، بلدي مميز 72% والفينو، استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وألزم القرار الصادر من مجلس الوزراء جميع المخابز والأفران ومنافذ البيع بالالتزام بهذه الأسعار لمدة ثلاثة أشهر أو لحين إشعار آخر، أيهما أقرب.

وتضمن القرار معاقبة من يبيع الخبز بأكثر من سعره بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه.

وتستند العقوبة إلى المادة 22 مكرر (ج) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 وتعديلاته.