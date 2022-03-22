وزارة التخطيط تواصل تسليم سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة لمصلحة الشهر العقاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

واصلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تسليم سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة، حيث قامت الوزارة بتسليم 5 سيارات خدمة تكنولوجية مجهزة بالكامل للعمل كمكاتب شهر عقاري وتوثيق متنقلة لوزارة العدل متمثلة في مصلحة الشهر العقاري فضلًا عن 15 سيارة تم تسليمها خلال الشهر الجاري، ليصل بذلك عدد المراكز المتنقلة التي تسلمتها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق لـ 40 مركزا.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطوة تسليم سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة تأتي في إطار جهود ودور الوزارة في تطوير وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين بالتعاون مع مؤسسات الدولة بهدف توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين.

كما أكدت السعيد أن تلك المراكز تم تصميمها بواسطة فريق متميز من مهندسي وفنيين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ليتم التنفيذ بالتعاون مع الشركات المصرية الوطنية، لتقدم الوزارة خطوة واعدة في مجال التحول الرقمي بمنظومة تتبع أحدث الوسائل التكنولوجية والاتصالات المؤمنة وأقصى درجات الجودة والرقابة والمتابعة وبسواعد وعقول مصرية.

ومن جانبه أوضح المهندس أشرف عبدالحفيظ، مساعد الوزيرة لشئون التحول الرقمي، أن تسليم السيارات جاء في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارتي العدل والاتصالات والذي يتضمن قيام الوزارة بتوفير سيارات مجهزة مزودة بالأجهزة اللازمة للعمل كمراكز خدمية متنقلة تعمل كمكاتب شهر عقاري وتوثيق تقدم خدمات مكاتب الشهر العقاري للمواطن في محل إقامته.

وتابع عبدالحفيظ أن المبادرة تأتي في إطار الدور الرئيسي والمهم لوزارة التخطيط لتطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية لتخفيف العبء عن المواطنين وزيادة فاعلية الوسائل كافة التي يمكن استخدامها لهذا الغرض.