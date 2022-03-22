رئيس الوفد: "حياة كريمة" مبادرة بليغة وشاملة لجميع حقوق الإنسان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن مشاركة النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، في مبادرة "حياة كريمة" بالتزامن مع احتفالات عيد الأم من خلال مشروع "مشغلي"، يأتي تنفيذا لمبادئ حزب الوفد.

وأكد يمامة، خلال افتتاح مشروع "مشغلي" في الغربية، اليوم الثلاثاء، أن مبادرة "حياة كريمة" تجمع الغاية كاملة من الحقوق الاجتماعية والقانونية والاقتصادية والحقوق في الحريات لتوفير حياة أفضل للإنسان المصري من خلال دعم المشروعات القومية.

وأعرب رئيس الوفد عن سعادته بأن تكون الزيارة الأولى له بعد فوزه برئاسة الوفد لمحافظة الغربية التي خرج منها رجال عظماء على مدار التاريخ وعلى رأسهم الزعيم الراحل مصطفى كامل، وغيرهم من الزعماء والرموز والقيادات والعلماء.

وتشمل المبادرة إقامة 30 مشروعا صغيرا و4 مشاغل كبرى بقرى مركز "زفتى" بطاقة إجمالية 100 ماكينة خياطة للسيدات.