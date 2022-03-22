شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم.. الأرصاد تكشف تفاصيل وأماكن الأمطار والرياح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء حتى الأحد المقبل، حيث تشهد البلاد، طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على شمال الصعيد ، دافئ على جنوب سيناء، و جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل وأماكن الأمطار ونشاط الرياح اليوم الثلاثاء بكافة أنحاء الجمهورية ، كما يلى :

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على شمال الوجه البحرى على فترات متقطعة

- فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى

- فرص الأمطار تمتد خفيفة على القاهرة الكبرى

- توقعات بأمطار خفيفة أيضا على مدن القناة

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء

- الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء : القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 08 درجة، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 14 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة، وسانت كاترين العظمى 14 درجات والصغرى 03 .