شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات الوزراء: مصر عملت على تحقيق أعلى استفادة من المياه الجوفية منذ 2014 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك جديدًا بمناسبة اليوم العالمي للمياه، وموضوع هذا العام هو المياه الجوفية وأهميتها في تعويض البلاد التي تعاني من الجفاف وندرة المصادر الأخرى. وتسعى مصر إلى تعظيم الاستفادة من المياه الجوفية؛ حيث عملت مصر على تحقيق أعلى استفادة من المياه الجوفية (المشروعات منفذة خلال الفترة من 2014 حتى ديسمبر 2021)، بهدف: توفير الموارد المائية وتحديد مناطق للتنمية والاستثمار وتحقيق الاستغلال الأمثل للمياه الجوفية المتاحة وحمايتها من السحب الجائر. تم حفر وإحلال وتجديد عدد 1586 بئرا لتوفير المياه لجميع الأغراض منها عدد 949 بئرا بمناطق مشروع استصلاح واستزراع 1,5 مليون فدان.