شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: أمطار على السواحل الشمالية وشمال سيناء حتى الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، وخرائط الأمطار على مصر إلى تعرض مناطق من السواحل الشمالية وشمال سيناء اليوم وحتى الخميس إلى سقوط أمطار خفيفة تتراوح بين 1-5 مم وقد تصل إلى القاهرة.

ويستخدم مركز التنبؤ بالفيضان تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجى الطبيعى للنهر والتنبؤ بالأمطار والسيول، إلى جانب دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر، ويساهم نظام الإنذار المبكر للسيول فى مواجهة مخاطرالسيول والتقليل من آثارها.