شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع موقف طرح الوحدات السكنية والأراضى للمصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ وذلك لمتابعة موقف الطرح الجديد للوحدات السكنية والأراضي للمصريين بالخارج من خلال برنامج ( بيت الوطن)، وذلك بحضور المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تمضي قدما نحو تنفيذ المشروعات السكنية التي تستهدف توفير وحدات سكنية متنوعة تناسب مختلف شرائح المجتمع، لافتا إلى أننا من خلال برنامج ( بيت الوطن) نستهدف العمل على تعظيم الاستفادة من قطع الأراضي والوحدات السكنية بالمدن الجديدة ومناطق التنمية العمرانية، إضافة إلى الاستفادة من مقومات المدن الأكثر جذبا للسكان والاستثمارات، كما أن لدينا هدفا قوميا من خلال هذا البرنامج يتمثل في رفع درجة الانتماء لدى المصريين بالخارج والتعلق بالوطن، من خلال تلبية مطالبهم بتملك الوحدات السكنية والأراضي.

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن برنامج ( بيت الوطن ) يوفر عدة مقترحات وبدائل للاختيار من بينها في الطرح الجديد تتمثل في توفير وحدات إسكان فاخر وأخرى لمتوسطي الدخل، ووحدات إدارية وتجارية، بالإضافة إلى طرح أراض سكنية، مشيرا إلى أنه لأول مرة من خلال هذا البرنامج سيتم طرح أراضي مقابر للمصريين بالخارج بعدة مدن.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار أن البرنامج يوفر من خلال الطرح الجديد وحدات سكنية متنوعة بمدن العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، وصواري، والقاهرة الجديدة، والمنصورة الجديدة، ومشروع "جنة"، بالإضافة إلى توفير وحدات بـ (مدينتي والرحاب)، ومشروعات سكن مصر، كما تتوافر أراض سكنية بمدن الشروق، وبدر والشيخ زايد، ودمياط الجديدة، والقاهرة الجديدة، والعبور الجديدة، والسادس من أكتوبر، والعبور، فضلا عن توافر قطع أراض بالبرنامج مخصصة لبناء المقابر بمدن القاهرة الجديدة، وبدر، والعاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة.