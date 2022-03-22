شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب الآن فى مصر.. عيار 21 يسجل 1025 جنيها.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر، بعد ارتفاع 130 جنيها للجرام أمس بسبب ارتفاع سعر الدولار في مصر، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 1025 جنيها وهو أعلى مستوى للذهب في التاريخ، في حين ارتفع السعر العالمى للمعدن الأصفر عند 1940 دولارا، وهو سعر قابل للتغير بصورة مستمرة خلال الساعات القادمة.