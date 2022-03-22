شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل الروسى: احتجاز 78 طائرة من أسطولنا الجوى المدنى فى الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن فيتالي زافيليف وزير النقل الروسي، اليوم الثلاثاء، أن نحو 78 طائرة من الأسطول الجوي المدني تم احتجازها في الخارج، بحسب تقارير إعلامية.

واحتجزت السلطات المحلية في جبل طارق يختا مرتبطا بمالك أكبر شركة لتصنيع الأنابيب الفولاذية في روسيا الملياردير ديميترييفيتش بومبيانسكي، صاحب مجموعة TMK للصلب الذي يخضع لعقوبات بريطانية وأوروبية ، حيث فرض الغرب عقوبات على الأوليجارشية الروسية بسبب العملية العسكرية التي شنتها موسكو على جارتها أواخر الشهر الماضي.

ووفقا لتقرير نشرته وكالة رويترز، يعد اليخت المعروف باسم "أكسيوم" سفينة يبلغ طولها 72 مترا تملكها شركة بايرين للاستثمارات، وقالت رويترز إنه في حين أن هذه الشركة هي شركة قابضة تابعة لجزر فيرجن البريطانية ، فقد ورد اسم بومبيانسكي في أوراق بنما كمستفيد من الحيازة.

وقالت السلطات في جبل طارق إن السفينة "تأكد أنها تعرضت لعملية مصادرة من قبل بنك دولي بارز في المحكمة العليا لجبل طارق