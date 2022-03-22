شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: الكشف على السيدات بمستشفيات الشرطة بالمجان بمناسبة عيد الأم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية – قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية ، بتخصيص يوم الجمعة من كل أسبوع خلال شهر مارس الجارى لتوقيع الكشف الطبى على السيدات بمستشفيات الشرطة مجاناً بمناسبة (اليوم العالمى للمرأة 8 مارس – يوم المرأة المصرية 16 مارس – عيد الأم 21 مارس 2022)، حيث تم توقيع الكشف الطبى على السيدات المترددات على العيادات الخارجية فى جميع التخصصات الطبية المختلفة خلال تلك الفترة بمستشفيات القطاع وصرف الدواء المقرر لكل حالة.

كما استقبل مستشفى الشرطة بالعجوزة، خلال فتح مستشفيات الشرطة، وفدا من اللجنة الصحية بالمجلس القومى للمرأة، لتفقد أوجه الرعاية الصحية والدعم الطبى التى تقدمه وزارة الداخلية للسيدات، وذلك تقديراً لدور المرأة المصرية وإنفاذاً لثوابت الإستراتيجية الأمنية والتى ترتكز فى أحد أهم محاورها على ترسيخ المشاركة المجتمعية لهيئة الشرطة فى شتى المناسبات، وفى ضوء ما يذخر به شهر مارس من كل عام من فعاليات للإحتفاء بمكانة المرأة منها الاحتفال باليوم العالمى للمرأة .

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل الدور المجتمعى والإنسانى وتعظيم المبادرات الإنسانية لهيئة الشرطة وتقديراً من وزارة الداخلية للمرأة المصرية ودورها الفعال فى المجتمع .