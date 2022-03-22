شكرا لقرائتكم خبر عن موجة باردة ونشاط رياح وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة، كما يلى:
- الثلاثاء 22 مارس :
اعتبارا من اليوم الثلاثاء انخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح من 1: 2 درجة وعلى جنوب سيناء وجنوب البلاد بقيم تتراوح من 2: 4 درجات
أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة
فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة
نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.
- الأربعاء 23 مارس :
أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة
أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب الوجه البحرى على فترات متقطعة
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة
- الخميس 24 مارس و الجمعة 25 مارس :
أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
- السبت 26 مارس والأحد 27 مارس:
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.