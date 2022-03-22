موجة باردة ونشاط رياح وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد المقبل

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء حتى الأحد المقبل، حيث تشهد البلاد، طقسا باردا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية، مائلا للبرودة على شمال الصعيد، دافئا على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة، كما يلى:

- الثلاثاء 22 مارس :

اعتبارا من اليوم الثلاثاء انخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح من 1: 2 درجة وعلى جنوب سيناء وجنوب البلاد بقيم تتراوح من 2: 4 درجات