شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تصرف 52 مليون جنيه تعويضات لسكان عرب الحصن بالمطرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أعمال إزالة عقارات منطقة عرب الحصن 2 العشوائية بالمطرية، والتى تعترض محور الخصوص ويربط محور مسطرد بمدينة الخصوص.

وأكد نائب محافظ القاهرة، أنه تم الانتهاء من إزالة 34 عقارا من إجمالى 127 عقار، وجارى صرف التعويضات بمبلغ 52 مليون جنيه، بحضور اللواء حسام لبيب رئيس حي المطرية، يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وفى سياق آخر، كرم الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية عدد من الأمهات المثاليات، كما افتتح معرض المشغولات اليدوية لبعض الأسر المنتجة بابتعاون مع احدى جمعيات مدينة نصر الخيرية.