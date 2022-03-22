شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تعيين 476 شابا وتحويل 17 شكوى للمحكمة العمالية بالسويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس بتعيين 476 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 20 شابا "قادرون باختلاف" من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتم تسجيل 1294 باحثا عن عمل، منهم 22 "قادرون باختلاف".

وأشار الوزير أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة تم صرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة بلغت 30 ألف جنيه لـ 10 عمال من المسجلين بالإدارة ، فضلاً عن استخراج 720 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة.

وأشار حاتم جاد الرب مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر فبراير الماضي - إلى أن المديرية تلقت فى مجال علاقات العمل 82 شكوى فردية، تم تسوية 6 شكاوى منها ودياً ، وتحويل 17 منها للمحكمة العمالية، و59 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة، واستلام 4 تراخيص عمل الأجانب، وتجديد 3 تراخيص.

وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التفتيش العمالي ، تم التفتيش على 212 منشأة ، وتم تحرير 9 محاضر لمنشآت مخالفة ، والقيام بـ 15 حملة تفتيش شامل ، وعقد ندوة توعية ، والتفتيش على 11 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية ، ومنح 5 تراخيص لمنشآت .