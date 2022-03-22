شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 2256 طن بضائع و482 شاحنة و65 سيارة بموانئ الهيئة البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت موانئ البحر الاحمر في الحركة الملاحية و حركة تداول البضائع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وصول و مغادرة 9 سفينة خلال اليوم.

وسجلت الهيئة بموانيها وصول 5 سفن بضائع عامة ومتنوعة، ومغادرة 4 سفن بضائع عامة ومتنوعة ، وترسو على الأرصفة 13 سفينة، ومن المنتظر دخول 3 سفينة جديدة اليوم، حيث شملت حركة الصادرات تداول 1626 طن بضائع عامة ومتنوعة و 227 شاحنة و 14 ملاكي.

كما شملت حركة الواردات تداول 630 طن بضائع عامة ومتنوعة 255 شاحنة و 3 ملاكي، واستقبل ميناء سفاجا السفينة الحرية بحمولة 59 شاحنة و 1 ملاكي والسفينة دليلة بحمولة 95 شاحنة و 29 ملاكي وتم مغادرة السفينة الحرية بحمولة 74 شاحنة و 3 ملاكي و السفينة دليلة بحمولة 85 شاحنة و 11 ملاكي.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء وعمان حيث تم استقبال 101 شاحنة بحمولة 617 طن بضائع عامة و 13 طن بضائع عامة ترانزيت الي ليبيا و 21 ملاكي وتصدير 68 شاحنة بحمولة 1626 طن بضائع عامة .