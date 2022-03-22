شكرا لقرائتكم خبر عن العالم يحتفل غدا باليوم العالمى للأرصاد الجوية.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر شهر مارس من كل عام هو شهر الأرصاد الجوية، وتحتفل دول العالم باليوم العالمي للأرصاد الجوية، غدا الأربعاء 23 مارس، حيث يأتى اليوم العالمي للأرصاد الجوية لعام 2022، بعنوان (الإنذار المبكر والعمل المبكر)، ليسلط الضوء على المعلومات الجوية الهيدرولوجية والمعلومات المناخية من أجل الحد من مخاطر الكوارث

وأصبحت ظواهر الطقس والمناخ والماء المتطرفة أكثر تواتراً وشدّةً في أنحاء كثيرة من العالم بسبب تغيّر المناخ، وبات عدد الأشخاص المعرضين لما يرتبط بهذه الظواهر من أخطار متعددة أكبر من أي وقتٍ مضى، في حين تشهد هذه الأخطار، بدورها، بعض التغيّرات من جراء النمو السكاني والتوسّع الحضري والتدهور البيئي.

أنشئ اليوم العالمي للأرصاد الجوية في عام 1961 تخليدا لذكرى تأسيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO ) في 23 مارس 1950.

وتعلن المنظمة عن شعار لليوم العالمي للأرصاد الجوية كل عام، ويتم الاحتفال بهذا اليوم في جميع الدول في 23 مارس من كل عام.

ويتمحور اليوم العالمي للأرصاد الجوية في 23 مارس 2022، حول موضوع "الإنذار المبكر والعمل المبكر"، وسيسلط الضوء على أهمية المعلومات الجوية الهيدرولوجية والمعلومات المناخية في الحد من مخاطر الكوارث.

ولم تعُد التنبؤات بحالة الطقس كافيةً اليوم، بل أصبح توفير تنبؤات تقوم على الآثار وتنذر الناس.لذلك تم أختيار شعار الأنذار المبكر والعمل المبكر شعار هذا العام والتوصية بالعمل به .