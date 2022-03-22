شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تعلن افتتاح معرض لبيع مستلزمات رمضان لتخفيف الأعباء عن منتسبيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك، والتزامًا من الجامعة بالمشاركة المجتمعية، نظمت جامعة حلوان مستلزمات رمضان، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، وٱشراف الدكتورة سناء حجازى، مدير مركز رصد لدراسة المشكلات، وبحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وخالد القاضى عميد كلية الاقتصاد المنزلي ومستشار رئيس الجامعة للتواصل المجتمعي.

تضمن المعرض توفير كافة السلع والاحتياجات ومستلزمات رمضان من تمور وطيور وعسل وزيت زيتون وسمنه بلدى وياميش ومنتجات سيوة، بجانب هدايا عيد الأم من الملابس والاحذية والشنط والمفروشات والمشغولات اليدوية بأسعار مخفضة.

بجانب هدايا عيد الأم من ملابس واحذية وشنط ومفروشات وتحف من المشغولات اليدوية والنظارات الطبية والشمسية ويستمر المعرض حتى يوم الأحد 27 مارس، وذلك بصالة المطعم المركزى بالجامعة وقد شهد أول أيام المعرض إقبالا كبيرا.

وأكد الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان على الدور المجتمعي للجامعة وأهمية إقامة مثل هذه المعارض في هذا التوقيت بما يمثل تخفيف الأعباء عن منتسبي الجامعة، حيث تتميز المنتجات بجودتها العالية و انخفاض أسعارها.