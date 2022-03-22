شكرا لقرائتكم خبر عن المستشفيات التعليمية: نجاح قسطرة مخية لطفلة لفصل ورم بالمخ وإزالته جراحيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد فوزي السوده رئيس الهيئة العامة للمستشفيات، بأن مستشفى احمد ماهرالتعليمي التي تعد صرحا طبيا وانسانيا رائدا من صروح الهيئة التي تغطي كافة ربوع الوطن ، والتى شهدت مؤخرا طفرة من حيث الإنشاءات والتجهيزات وادارة القوى البشرية ، نجحت في إجراء عدد من عمليات القسطرة المخية اللاتداخلية بنجاح، حيث يعد ذلك استمرارا للتحديات التي تخوضها الهيئة في كل ما هو جديد وحديث في مجال القسطرة المخية اللا تداخلية، استنادا للمعايير التي ترتكز الهيئة عليها فى التواصل مع جميع المؤسسات التعليمية والبحثية للنهوض والرقي في منظومة التعليم الطبي المستمر، والتقدم في التدخلات الجراحية والطرق الحديثه مثل القسطرة بأنواعها والتى توليها الهيئة اهتماما كبيرا فى هذه المرحلة.

يأتى ذلك انطلاقا من حرص الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية على مواصلة رسالتها الإنسانية والمجتمعيه السامية في الإهتمام بصحة المواطن المصري على كافة المستويات بدءا من صحة الأطفال الذين يمثلون شباب المستقبل وثروة الوطن البشرية، وكذلك دورها الريادي في مواكبة أحدث ما توصل إليه العلم الحديث في المجال الطبي سعيا نحو مستقبل أفضل وتوفير حياة صحية كريمة لكل المصريين تليق بالجمهورية الجديدة ورسالتها الإنسانية والإجتماعية السامية.

وأفاد الدكتور هاني إمبابي مدير عام مستشفى احمد ماهر التعليمي أن المستشفى نجحت في اجراء قسطرة مخية لا تداخلية لطفلة صغيرة تعاني من ورم دموي كبير متصل بالمخ ووحمة دموية ، وتمت العملية على مرحلتين حيث تم عمل قسطرة مخية لفصل الورم تماما وبنجاح ، ثم تم عمل استئصال كامل له ، والطفلة حالتها مستقرة وتخضع للمتابعة الطبية حاليا.

وأضاف بأنه تم عمل عملية فصل لإندماج كبدي رئوي (HPF) ، وهو عيب خلقى نادر يتكون من فتق بالحجاب الحاجز على الجهه اليمنى، مع اندماج نسيجى وعائي بين الكبد الموجود فى الفتق والرئة اليمنى، والأطفال الذين يعانون من هذه الحالة لديهم توقعات طبية سيئة نسبيًا، تم حجز الحاله بتشخيص فتق بالحجاب الحاجز، وتم اكتشاف التصاق كامل ما بين الكبد والرئة على الجهه اليمنى، و تم إجراء فصل جراحى جزئي ما بين الكبد والرئة اليمنى بمساعده المنظار الجراحي، حيث قد يؤدي الفصل الكامل إلى مضاعفات كارثية بسبب الاندماجات الوعائية الأساسية بين الكبد والرئة، وتعد هذة الحالة هي رقم ٢٤ التي يتم اجراؤها بنجاح على مستوى العالم.

كما اضاف أن المستشفى قامت بإستثمار التقنيات الحديثة التى زودت بها مؤخرا ، مثل المناظير الحديثة حيث تم تشغيل منظار المخ وتم اجراء عدد 5 حالات لمنظار المخ لحالات الأطفال ، كما تم لأول مرة بالمستشفى عمل حالة تصوير بالموجات الصوتية داخل القلب بقسطرة القلب ،كما قام قسم جراحة الوجه والفكين باجراء أول جراحة بالمنظار لمفصل الفك بمستشفى الجمهورية التعليمي التابعة للمستشفى باجراء جراحة لحالتين لاستكشاف وغسيل وحقن مفصل الفك بالمنظار معلنا بداية تشغيل خدمات المناظير بقسم جراحة الوجه والفكين .