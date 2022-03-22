شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تقيم صلوات تجنيز شيخ كهنة إيبارشية ميت غمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقامت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مساء أمس صلوات تجنيز المتنيح القمص تيموثاوس توفيق كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بميت غمر، وكيل مطرانية ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية وشيخ كهنتها.

وشارك فى الصلوات الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية ومجمع كهنة ميت غمر إلى جانب بعض الآباء الكهنة من عدد من الإيبارشيات المجاور، وشعب الإيبارشية.

ورحل القمص تيموثاوس توفيق أمس عن عمر يناهز 96 سنة، بعد خدمة كهنوتية استمرت لأكثر من 44 عامًا.

وقدم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية العزاء للأنبا صليب أسقف إيبارشية ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية وللآباء كهنة الإيبارشية في نياحة الأب القمص تيموثاوس توفيق.