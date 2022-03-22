شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: منصة لتسجيل شركات القطاع الخاص لتعيين 5% لذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل محمد سعفان وزير القوى العاملة جولاته الميدانية للمحافظات ، حيث يزور محافظة الشرقية فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير فرص عمل لائقة للشباب ولمتحدى الإعاقة، والفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا ودمجهم فى المجتمع والاستفادة من قدراتهم.

وقام الوزير ومحافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب بتسليم 144 عقد عمل لذوي الهمم والعزيمة، وأكد سعفان أن الـ "قادرون باختلاف" هم قضية مهمة تعمل الوزارة على تذليل كافة الصعاب التى تواجه أى خدمة تقدم لهم خاصة فرص العمل اللائقة ، وفرص التدريب المهني، وتأهيلهم للقيام بدورهم الفعال في بناء المجتمع المصرى فى ظل قيادة سياسية واعية طالما حثت جميع المسئولين للقيام بمهامهم مع تلك الفئة على أكمل وجه مع الدعم المقدم من الدولة والمجتمع المدنى لتوفير الرعاية والحماية لها .

وأعرب الوزير فى مستهل كلمته عن بالغ سعادته لتواجده فى محافظة الشرقية وسط العمال، مؤكدا أن الوزارة على مستوى كافة المحافظات تقدم لهم كل الدعم والمساندة لتحقيق مبدأ الدمج والتكامل، وقال الوزير : إن القيادة السياسية عندما أطلقت عام 2022 عاماً المجتمع المدنى فهى تشجع مؤسسات وشركات المجتمع المدنى على المشاركة الفعالة في كافة الأنشطة والمجالات التى تحتاج إلى التكاتف والتعاون بين الجميع ، مقدما كل الشكر والتقدير للمؤسسات والشركات التى تساهم فى توفير فرص العمل والتدريب ، فضلا عن المساهمات العينية والمالية التى تم تقديمها اليوم لذوى القدرات الخاصة .

وأكد الوزير أن ما تم تقديمه لذوى القدرات حتى الآن سواء من الدولة ومؤسسات المجتمع هو شئ عظيم جدا ، ولكننا نحلم بالمزيد ونستطيع تحقيق خطوات أكبر فى رعاية ذوى القدرات، وتسهيل المعوقات أمامهم ومواجهة كافة الصعاب بالتعاون البناء بين الجميع ، وقال الوزير إن توفير فرص العمل لذوي القدرات الخاصة هو واجب وفرض على الوزارة كحق لها، وأكد عليها القانون الخاص بتلك الفئة ، مما يدفعنا جميعاً لبذل مزيد من الجهد والعمل بإخلاص لتوفير مزيد من فرص العمل وأوجه الرعاية لتلك الفئة من خلال الوزارة ومديرياتها .

واقترح الوزير ضرورة عمل منصة لحصر وتسجيل شركات القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة ، وابتكار أفكار جديدة للعمل بسرعة فى إنشاؤها ، بالتعاون مع جامعة الزقازيق وهيئة التأمينات الاجتماعية ، والتى تعمل على توفير بيانات واضحة وحقيقية عن جميع المنشآت الموجودة داخل نطاق المحافظة وعدد العمال بها ، وتنفيذ النسبة المقررة من القانون لعمل ذوى القدرات بها ضمن نسبة 5 % من إجمالي العمال بتلك الشركات .

ووجه مديرية القوى العاملة بالتواصل السريع مع كافة منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال أجهزة المديرية ومكاتبها المختصة بذلك ، وتوفير مزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة من الـ "قادرون باختلاف" ، ايماناً منا بأهمية دورها فى المشاركة فى تحقيق التنمية المستدامة للدولة .

بدوره أبدى المحافظ ، استعداد المحافظة وكافة أجهزتها على توفير الدعم والمساعدة للمديرية فى سعيها نحو توفير الحياة الكريمة لابناؤنا من الـ "قادرون باختلاف" ، شأنهم فى ذلك شأن أشقائهم من الأصحاء على أرض المحافظة .

من جانبه أوضح وكيل المديرية أن المديرية قامت بتوفير 3473 فرصة عمل لذوى القدرات الخاصة خلال العام المنقضي 2021 بكبري شركات القطاع الخاص والاستثماري على أرض المحافظة ، فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة بالاهتمام بتلك الفئة وأولية توفير فرص العمل لهم ودمجهم مع غيرهم من الأصحاء فى المجتمع .