شكرا لقرائتكم خبر عن "الرعاية الصحية" تعلن نجاح 27 جراحة أطفال فى يوم واحد بالمجمع الطبى بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح إجراء 27 جراحة أطفال متنوعة في يوم واحد، ضمن مبادرة (علشان صحتك .. مفيش انتظار)، وذلك بمجمع الإسماعيلية الطبي، التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أنه كان تم إطلاق مبادرة (علشان صحتك .. مفيش انتظار)، بناء على توجيهات هيئة الرعاية الصحية في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتخفيف معاناة المرضى والقضاء على قوائم انتظار المرضى نهائيًا بالإسماعيلية، تزامنًا مع التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وتوفير أعلى مستوى من خدمات الرعاية الصحية المتميزة لهم وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا.

وأضافت، أن المبادرة تشمل تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى في مختلف التخصصات الطبية، مثل "جراحات القلب والصدر، قسطرة القلب، جراحات الأطفال، المخ والأعصاب، مناظير العظام، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد"، وغيرها من التخصصات الطبية الأخرى، لافتة إلى إجراء العمليات على يد أمهر الأطباء وباستخدام أحدث التقنيات العلاجية وفق الممارسات الطبية العالمية.

واستطردت، أنه تنوعت العمليات الـ27 التي تم إجراؤها للأطفال ما بين عمليات متقدمة وكبرى وصغرى ومتوسطة، لافتة إلى دور إدارة رضاء المنتفعين بمجمع الإسماعيلية الطبي في التنسيق لتيسير حصول الأطفال على الخدمات والرعاية الصحية اللازمة لعلاجهم بكل سهولة ويسر.

واستكملت، أنه تم توزيع مجموعة من الهدايا التذكارية على الأطفال وأمهاتهم بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، في إطار يسوده الحب والطمأنينة لإدخال السرور على قلوب الأطفال وأسرهم.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن مبادرة (علشان صحتك .. مفيش انتظار) تهدف إلى منع تراكمات قوائم الانتظار للعمليات الجراحية والقضاء على قوائم انتظار المرضى نهائيًا وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، ولافتًا إلى حرص الهيئة على تخفيف المعاناة عن المرضى وإتاحة الخدمات بأعلى جودة وكفاءة وفاعلية لجميع المرضى بمختلف التخصصات الطبية، دون تحميل المواطن أية أعباء مالية اتساقًا مع استراتيجية الدولة في توفير حياة كريمة للمواطن المصري.