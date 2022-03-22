شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد للمواطنين: لا تخففوا الملابس.. الصغرى تسجل أقل من 8 درجات بالعاصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بضرورة توخى الحذر بسبب الأجواء شديدة البرودة وانخفاض درجات الحرارة التى تشهدها البلاد من اليوم وحتى نهاية الأسبوع ، حيث ناشدت المواطنين بعدم تخفيف الملابس .

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من اليوم الثلاثاء، انخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح من 1: 2 درجة وعلى جنوب سيناء وجنوب البلاد بقيم تتراوح من 2: 4 درجات، ومتوقع معها أن تصل درجات الحرارة المحسوسة على سبيل المثال بالقاهرة ليلا لأقل من 8 درجات.

ويشهد اليوم الثلاثاء ، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى و الوجه البحرى، بارد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ، و السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للبرودة على شمال الصعيد ، دافئ على جنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد نشاط رياح على تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد ، مع وجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ، تمتد خفيفة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء : القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 08 درجة، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 14 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة، وسانت كاترين العظمى 14 درجات والصغرى 03 .