شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يبحث مع وزير خارجية قيرغيزستان أوجه العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى اليوم الثلاثاء، مع وزير خارجية قيرغيزستان رسلان كازاكبايف، أوجه العلاقات الثنائية وذلك على هامش الدورة 48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامى المنعقدة حاليا بإسلام آباد.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - إن الوزيرين تبادلا الرؤى حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وانطلقت صباح اليوم الثلاثاء، أعمال الدورة 48 لمجلس وزراء الخارجية بمنظمة التعاون الإسلامى‬⁩ اليوم الثلاثاء، تحت شعار "بناء الشراكات من أجل الوحدة والعدالة والتنمية".

يشارك فى الاجتماعات وزير الخارجية سامح شكري ووزراء خارجية البلدان الأعضاء بالإضافة إلى وزير خارجية الصين وانج يي، ومن المقرر أن يستعرض حسين إبراهيم طه‬ الأمين العام للمنظمة خلال الاجتماعات التي تستمر لمدة يومين، أهم أنشطة الأمانة العامة ومشاريعها وبرامجها طوال الفترة الماضية بالإضافة إلى خطط المنظمة لما بعد المؤتمر.

وتطرح الدورة العديد من المواضيع، فضلا عن أنشطة الأمانة العامة للمنظمة المتعلقة بتنفيذ القرارات الصادرة بشأن مختلف القضايا في العالم الإسلامي، بما فيها قضية ⁧‫فلسطين‬⁩ والقدس الشريف والتطورات الهامة التي شهدتها طوال الفترة التي تلت انعقاد اجتماع مجلس وزراء الخارجية الأخير في ⁧‫نيامي‬⁩.