شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف حالة المرور أعلى كوبرى أكتوبر وتعرف على حالة الطقس.. بث مباشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الخليج 365 بثا مباشرا، لرصد حركة المرور أعلى كوبري أكتوبر، في القاهرة، صباح اليوم الثلاثاء، والتعرف على حالة الطقس التي توقعتها هيئة الأرصاد الجوية أن تسود خلال اليوم.

وتباطأت حركة السيارات بالطرق الدائرية والسريعة الرابطة بين القاهرة والجيزة، صباح اليوم الثلاثاء، وتواجد رجال المرور على كافة الطرق وفي الميادين الرئيسية للعمل على تنظيم حركة المرور، وإعادتها إلى طبيعتها مرة أخرى.

وظهرت كثافات مرورية متحركة، بالتزامن مع توجه الطلاب الي الجامعات والمدارس و الموظفين والعمال إلى أماكن عملهم، أثناء استقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والكبارى والمحاور الرئيسية، وسط مراقبة دورية ومتابعة لحظية لحركة المركبات على مدار اليوم بالكامل، حيث سينتقل رجال المرور الى تلك الأماكن المزدحمة، ليتم إزالة اى معوقات مرورية.

بمناطق الجيزة المختلفة، ظهرت على محور صفط اللبن للمتجه من الدائرى وصولا إلى شارع السودان كثافات مرورية متحركة ويفضل التوجه لعرابى، وكذلك الأمر بكوبرى عباس والجامعة والجيزة المعدنى، وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحى بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة، وشهد محور عرابى كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين وكثافات بمحيط كوبرى أحمد عرابى بسبب الإصلاحات.

وشهد شارع الهرم ظهور كثافات متحركة بسبب غلق الطريق فى تقاطعه مع المريوطية لإنشاء محطة مترو و ظهرت كثافات بمنطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطالبية، وكثافات عالية للمتجه إلى كوبرى الجيزة المعدنى وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، كما ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة.

وظهرت كثافات مرورية بميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة مع دخول الموظفين لجامعة القاهرة بدء من نزلة كوبرى فيصل حتى شارع التحرير، وظهرت بعض الكثافات أعلى كوبرى الجامعة وانتقل رجال المرور لسحب الكثافات من أعلى الطرق.