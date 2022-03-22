شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: ضخ كميات كبيرة من المنتجات الغذائية بمنافذ القطاع بأسعار تنافسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور ممدوح السباعى ضخ كميات كبيرة من المواد والمنتجات الغذائية بمنافذ القطاع الثابتة والمتنقلة بمختلف محافظات مصر وبأعلى جودة وبأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تتراوح ما بين 15 إلى 20%، في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتخفيف عن كاهل المواطنين.

وقال السباعي - في تصريح صحفى اليوم الثلاثاء - إنه يتم التوسع في إقامة المنافذ سواء الثابتة أو المتحركة بالمناطق والأحياء الجديدة؛ تشجيعا لدعم واستقرار المواطنين في هذه المناطق، حيث يتم ضخ منتجات الخضر والفاكهة والبقوليات والبقالة واللحوم المجمدة ومصنعاتها واللحوم البلدية والدواجن المجمدة ومصنعاتها والأسماك وعسل النحل وزيت الزيتون ومنتجات الألبان ومصنعاتها.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة كانت قد أطلقت - الخميس الماضي - 21 منفذا متنقلا لمحافظتي القليوبية والفيوم، محملة بكافة السلع الاستهلاكية، بأسعار مخفضة، موضحا أن سبب انخفاض أسعار منتجات الوزارة أنها من المزارع مباشرة وبدون وسطاء وشعارها "خير مزارعنا لأهالينا"، وهي تقوم على توفير السلع والمنتجات الغذائية من المزارع التابعة لوزارة الزراعة للمواطنين مباشرة دون الحلقات الوسيطة، وبالتالي تعرض بأسعار أقل من الأسواق.