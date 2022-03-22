شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تدرس إحداث تغييرات فى نظام الدراسة بنظام العمل بالمدارس الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة تدرس، إجراءات تعديلات على الدراسة بنظام العمال في المدارس الفنية، التي يلتحق بها قرابة 320 ألف طالب وطالبة، بعدما وجدت أن هذا النظام لا يساعد الطلاب على اكتساب مهارات فنية تؤهلهم لسوق العمل، وأن الطلاب يحضرون للمدارس في أوقات الامتحانات فقط.

وشددت المصادر، على أن غالبية الطلاب لا يحضرون للمدارس ولا يستفيدون من التدريبات العملية، بحكم طبيعة الدراسة في هذا النظام الذي هو أقرب للمنازل في الثانوية العامة، موضحة أن التعليم الفني المطور، يستهدف مهارات محددة، لكن طبيعة الدراسة في نظام المنازل لا توفر ذلك حتى الآن، والوزارة لا تريد خريجين عاطلين بل مهرة، ومؤهلين للعمل في تخصصاتهم، وستكون وهناك تعديلات مرتقبة على نظام العمال، بأن تكون هناك نسبة حضور للطالب، ولن يتم منح الشهادة إلا لمن يستحقها.