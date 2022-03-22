شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تنظم ندوة تحت عنوان "المرأة المصرية عبر العصور " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزامناً مع احتفالات عيد الأم نظمت كلية الحقوق جامعة حلوان بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة احتفالية المرأة المصرية بعنوان المرأة المصرية عبر العصور ، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، وقد حاضر بالندوة الدكتورة أماني فاخر عميد كلية التجارة وعضو المجلس القومي للمرأة، و الدكتورة أمل لطفي عميد كلية الحقوق وعضو المجلس القومي للمرأة و الدكتورة وهاد سمير الأستاذة بالمعهد العالي للفنون التطبيقية وعضو المجلس القومي للمرأة .

واستقبل الدكتور ممدوح مهدي المحاضرين، كما هنأ المرأة والأم المصرية في عيدها مقدماً لها تحية اعزاز وتقدير، فالأم هي عماد المجتمع لأنها من تقوم بتنشأة جيل صالح قادر على خدمة وطنه .

وأكدت الدكتورة أمل لطفي أن أمهات مصر عظيمات عبر العصور ، فعلى مر العصور ضربت المرأة المصرية مثالاً يحتذى به في أحلك الأوقات وأصعبها وكانت خير مثال يحتذى به، فخراً لوطنها .

اوضحت الدكتورة امانى فاخر أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبى منذ أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى أن المرأة شريك حقيقى فى التنمية المستدامة

كما اوضحت الدكتورة أماني فاخر جهود ونشاطات المجلس القومى للمرأة وفقا لاستراتيجية تمكين المرأة اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا.