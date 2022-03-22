شكرا لقرائتكم خبر عن وحدة التضامن بجامعة عين شمس تنظم معرضا لهدايا عيد الأم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة عين شمس معرضا يحتوى على العديد من المنتجات اليدوية المناسبة لهدايا عيد الأم، وذلك بكلية البنات بجامعة عين شمس لمدة يوم واحد، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأم وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

يضم المعرض العديد من المنتجات المصنعة من أيادي الطلاب المتطوعين، كما يضم أيضا منتجات الأسر المنتجة بمديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، حيث يهدف المعرض إلي تشجيع وتنمية الطلاب، وتعزيز ثقتهم بانفسهم من خلال تمكينهم اقتصاديا عن طريق العائد المادى الذي سيعود عليهم من خلال ذلك المعرض، كما يهدف أيضًا إلي ترويج المنتج اليدوي ، حيث يضم المعرض منتجات يدوية متميزة مثل الكروشيه، والتريكو، والإكسسوارات التى يحتاجها أي بيت ، كما أن المنتجات المقدمة داخل المعرض أسعارها رمزية، كما يضم المعرض احتياجات رمضان، والتى تتناسب مع البيت المصرى.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أطلقت عبر وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات منذ أيام فعاليات مبادرة "قادرون باختلاف" بالجامعات المصرية من رحاب جامعة طنطا ، حيث تهدف الوزارة من خلال المبادرة تنفيذ بعض الأنشطة الثقافية والاجتماعية والترفيهية والرياضية التي تجمع بين الطلاب ذوي الإعاقة وزملائهم من غير ذوي الإعاقة، وذلك لتحقيق الدمج بين الطلاب والتأكيد على القدرات المتنوعة والمتباينة بين الطلاب وترسيخ مبادئ احترام "الآخر" وتقدير التنوع على أنه تكامل بين القدرات المختلفة، ويتم تنفيذ الفعاليات من خلال وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعة.

الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت برنامج وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات الحكومية منذ بداية عام 2021، حيث تم تنفيذه داخل 29 جامعة تتضمن الثلاثة أفرع لجامعة الأزهر، وذلك بهدف توفير كافة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للطلاب وتلبية احتياجاتهم الأساسية أثناء سنوات دراستهم الجامعية، بالإضافة إلى تعزيز الوعي الإيجابي لطلاب الجامعات حول أهم القضايا الاجتماعية والدمج المجتمعي وزيادة معدلات الاستثمار فيهم؛ من أجل تعزيز العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي، وأخيراً تكريس ثقافة التطوع لدى الطلاب في كافة الأنشطة التي تعزز مشاركتهم في تنمية المجتمع وفي العمل العام.