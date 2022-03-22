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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يستقبل وزير القوي العاملة لتسليم 4649 وثيقة تأمين تكافلى والان مع تفاصيل الخبر
وقدم الوزير التهنئة للمحافظ بمناسبة الايام المباركة التي نعيشها في شهر شعبان الجاري، ومتمنيا ان يبلغنا الله عز وجل شهر رمضان الكريم بالخير والبركات.
واكد الوزير أن جولة اليوم بالمحافظة تتم في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة ورعايتها ضمن الفئات الأكثر احتياجا وحمايتها في حالات العجز الجزئي او الكلى او الوفاة.
من جانبه رحب المحافظ بالوزير، مؤكدا دور القوى العاملة المهم علي أرض المحافظة لخدمة ابناؤها الشباب من الجنسين من خلال التدريب المهني علي المهن التي يحتاجها سوق العمل، أو التشغيل في شركات ومصانع القطاع الخاص، وكذلك لا يقل عن ذلك أهمية دور أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية التابعة للوزارة.
محافظة الشرقية ووزير القوى العاملة