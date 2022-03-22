شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يستقبل وزير القوي العاملة لتسليم 4649 وثيقة تأمين تكافلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اليوم الثلاثاء ، الدكتور ممدوح غراب محافظة الشرقية، محمد سعفان وزير القوى العاملة، وذلك في اطار جولته داخل المحافظة، لتسليم 4649 وثيقة التأمين التكافلي للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوي العاملة، فضلا عن تسليم 100 عقد عمل لذوي القدرات الخاصة من أبناء المحافظة لدمجهم في المجتمع.

وقدم الوزير التهنئة للمحافظ بمناسبة الايام المباركة التي نعيشها في شهر شعبان الجاري، ومتمنيا ان يبلغنا الله عز وجل شهر رمضان الكريم بالخير والبركات.

واكد الوزير أن جولة اليوم بالمحافظة تتم في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة ورعايتها ضمن الفئات الأكثر احتياجا وحمايتها في حالات العجز الجزئي او الكلى او الوفاة.

من جانبه رحب المحافظ بالوزير، مؤكدا دور القوى العاملة المهم علي أرض المحافظة لخدمة ابناؤها الشباب من الجنسين من خلال التدريب المهني علي المهن التي يحتاجها سوق العمل، أو التشغيل في شركات ومصانع القطاع الخاص، وكذلك لا يقل عن ذلك أهمية دور أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية التابعة للوزارة.