في 6 نقاط.. تعرف على إجراءات توصيل التيار الكهربائي للمنشآت السكنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

يوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، الإجراءات التي يجب اتباعها لتوصيل التيار الكهربائي للمنشآت السكنية وفقًا للقواعد المنظمة لعملية توصيل التيار..

وفيما يلي يستعرض "الخليج 365" إجراءات توصيل التيار الكهربائي للمنشآة كالتالي:

1- يتقدم طالب التغذية الكهربائية إلى الشركة المرخص لها بتوزيع الكهرباء المعنية بطلب توصيل التغذية الكهربائية للمنشأة السكنية على النموذج المرفق، بعد استيفاء البيانات المذكورة في الطلب مرفقاً به المستندات المطلوبة.

2- يتم سداد مقابل المعاينة (50 جنيهًا عن كل وحدة سكنية أو تجارية أو إدارية بحد اقصي 500 جنيه عن المنشأة).

3- تقوم الشركة بالمعاينة وإعداد المقايسة موضحًا فيها تكلفة التوصيل.

4- تعد الشركة المطالبة الخاصة بقيمة تكلفة التوصيل وتوضح أسلوب السداد والتزامات كل طرف.

5- في حالة طلب غرفة محولات أو موزع يتم تسليم صاحب المنشأة نسخة من المواصفات الفنية المعتمدة.

6- بعد سداد المقايسة يتم تنفيذ التوصيل طبقا للبرنامج الزمني المعتمد المرفق بدليل قواعد توصيل التغذية الكهربائية الرئيسية للمنشآت السكنية على الجهدين المتوسط والمنخفض.

​