خطوة بخطوة.. كيف تتأكد من صحة وسلامة فاتورة "الكهرباء"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد صلاح:

يبحث المواطنون على وجود إجابات شافية وواضحة متعلقة ببعض الإجراءات التي تتخذها الشركة القابضة للكهرباء لإصدار فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية بطريقة صحيحة تعبر عن الاستهلاك الفعلي للمشترك دون أخطاء من العنصر البشري.

وفيما يتعلق بكيفية اطمئنان المشترك أن فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية سليمة وتم مراجعتها، كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن هناك 4 مراحل تؤكد على اطمئنان المشتركين من أصحاب العدادات التقليدية فاتورة استهلاكه الشهرية سليمة وصحيحة وتم مراجعتها بالشكل المطلوب ووفقا لتعليمات الشركة القابضة للكهرباء لإدارات وفروع شركات التوزيع على مستوى جميع المحافظات.

واستطرد المصدر فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"،إلى أنه هناك عدة خطوات أبرزها

-يتم تسجيل القراءة وتصويرها بواسطة شركة شعاع.

- يتم مراجعة القراءة ومطابقتها في شركة التوزيع وفي حالة القراءة العالية يتم بحثها وتشريحها.

- إرسال القراءات لمركز الإصدار لمراجعتها والتأكد منها مرة أخرى.

- يتم إدخال كل القراءات على السيستم بعدما يتم حساب القراءة عن 30 يوما فقط، وليس أكثر لإصدار الفواتير.

وأكد المصدر، أنه بإجراء الخطوات السابقة يتم التأكد من منع أي تلاعب في استهلاك وحقوق المشترك عند إصدار فاتورة الكهرباء وتحصيلها والمحاسبة عليها، وفقا لطرق السداد التي أتاحتها الشركة القابضة للكهرباء ، منوها إلى أنه يحق التأكد من سلامة وصحة فاتورة الكهرباء قبل سدادها مع حق كل مواطن تقديم شكوى للتأكد من سلامة وصحة فاتورة الكهرباء قبل سدادها، لافتا إلى أن هناك انخفاضا ملحوظ في شكاوى فواتير استهلاك الكهرباء خلال الفترة الماضية بسبب تطبيق برنامج القراءة الموحد الذي تنفذه شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، والذي يعتمد على التقاط صورة لعداد الكهرباء وإرسالها أونلاين لشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية دون تدخل أي عنصر بشري.