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إعلان مهم.. الجيزة تعلن إتاحة مساحات فارغة لوضع أكشاك تجارية في المحافظة

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلنت إدارة التسويق بمحافظة الجيزة، تأجير بارتيشن أكشاك تجارية في نطاق أحياء المحافظة بالضوابط الآتية:

• التعاقد لمدة 3 سنوات بزيادة سنوية 10%.

• يتم تحديد سعر المتر المربع وفقًا لسعر السوق للمنطقة بكل حي.

• دفع مبلغ كجدية تعاقد عند تقديم الطلب بالحي.

• دفع مبلغ تأمين 10% من إجمالي قيمة التعاقد بالحي.

• تقديم نموذج بارتيشن ذات طابع جمالي ومظهر جذاب يضيف لمسة جمالية.

• يتم تواصيل المرافق (مياه – كهرباء) عن طريق الحي.

• يلتزم المتعاقد بسداد قيمة الاستهلاك مع الجهات المختصة.

المستندات المطلوبة:

• صورة بطاقة الرقم القومي.

• صورة من النموذج المقترح للكشك التجاري ومحدد به بالنشاط على (سي دي أو فلاشة) أو صورة بالألوان.

• صورة من السجل التجاري (إن وجد).

• صورة من البطاقة الضربيبة (إن وجد).

الأولوية لأفضل الأشكال المقدمة والأنشطة المقترحة.

الأماكن المتاحة:

أولًا- حي العجوزة

1. قطاع كوبري الإليزيه أمام الكنيسة متوفر عدد (5) أكشاك تجارية مساحة 4×6.

2. قطاع مزلقان أرض اللواء متوفر عدد (5) أكشاك تجارية مساحة 4×6.

3. قطاع أسفل كوبري 6 أكتوبر شارع النيل متوفر عدد (4) أكشاك تجارية.

يتم تقديم الطلبات في حي العجوزة - إدارة التسويق.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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