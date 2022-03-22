إعلان مهم.. الجيزة تعلن إتاحة مساحات فارغة لوضع أكشاك تجارية في المحافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
أعلنت إدارة التسويق بمحافظة الجيزة، تأجير بارتيشن أكشاك تجارية في نطاق أحياء المحافظة بالضوابط الآتية:
• التعاقد لمدة 3 سنوات بزيادة سنوية 10%.
• يتم تحديد سعر المتر المربع وفقًا لسعر السوق للمنطقة بكل حي.
• دفع مبلغ كجدية تعاقد عند تقديم الطلب بالحي.
• دفع مبلغ تأمين 10% من إجمالي قيمة التعاقد بالحي.
• تقديم نموذج بارتيشن ذات طابع جمالي ومظهر جذاب يضيف لمسة جمالية.
• يتم تواصيل المرافق (مياه – كهرباء) عن طريق الحي.
• يلتزم المتعاقد بسداد قيمة الاستهلاك مع الجهات المختصة.
المستندات المطلوبة:
• صورة بطاقة الرقم القومي.
• صورة من النموذج المقترح للكشك التجاري ومحدد به بالنشاط على (سي دي أو فلاشة) أو صورة بالألوان.
• صورة من السجل التجاري (إن وجد).
• صورة من البطاقة الضربيبة (إن وجد).
الأولوية لأفضل الأشكال المقدمة والأنشطة المقترحة.
الأماكن المتاحة:
أولًا- حي العجوزة
1. قطاع كوبري الإليزيه أمام الكنيسة متوفر عدد (5) أكشاك تجارية مساحة 4×6.
2. قطاع مزلقان أرض اللواء متوفر عدد (5) أكشاك تجارية مساحة 4×6.
3. قطاع أسفل كوبري 6 أكتوبر شارع النيل متوفر عدد (4) أكشاك تجارية.
يتم تقديم الطلبات في حي العجوزة - إدارة التسويق.