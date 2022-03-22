"فحوصاتي سليمة"..تركي آل الشيخ يكشف عن تطورات وضعه الصحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

كشف المسشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تطورات وضعه الصحي مؤكدا أن فحوصاته "سليمة".

وقال آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "الحمدلله والشكر له من قبل ومن بعد .. ومن ثم الشكر والعرفان لمولاي حفظه الله ولسمو سيدي حفظه الله وأعزه على ما أكرموني به من رعاية واهتمام لا حرمهما الله الأجر والثواب.. واشكر كل من سأل عني"، حسب قوله.

وأضاف آل الشيخ: "الحمدلله فحوصاتي سليمة وأتمتع بصحة جيدة ولا أراكم الله مكروه في غالي او عزيز"، على حد تعبيره.

وكان قد أجرى آل الشيخ عملية جراحية مطلع العام الجاري.