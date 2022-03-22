تأجيل أولى جلسات استئناف موكا حجازي على حكم حبسها بتهمة الدعارة لـ29 مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة الطفل بالجيزة، تأجيل أولى جلسات استئناف فتاة التيك توك موكا حجازي، على حكم حبسها سنة، لجلسة 29 مارس، لضم تقرير الأخصائي الاجتماعي، لاتهامها بممارسة أعمال منافية للآداب.

وكانت محكمة الأحداث، قضت بحبس فتاة التيك توك موكا حجازي في اتهامها بممارسة الرذيلة، ونشر فيديوهات تخدش الحياء وتحرض على الفسق والفجور، لمدة سنة.

كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة أن الفتاة البالغة من العمر 16 عامًا تعرفت على عدد من الشباب والفتيات، وبدأت علاقاتهم تتوطد تدريجيا حتى أقنعها أحدهم بضرورة إنشاء صفحة على تطبيق "تيك توك"، واستخدامه في نشر فيديوهات لتحقيق نسب مشاهدة عالية والاستفادة مادًيا عن طريق الإعلانات التي ستنهال عليها.

وتابعت التحقيقات أن الفتاة أطلقت صفحة على موقع "تيك توك" وربطتها بحسابها عبر تطبيق "انستجرام"، كما أنشأت صفحة على موقع "يوتيوب"، وبدأت فى نشر فيديوهات بمساعدة أحد المتهمين.

وقالت الفتاة إن غرضها من إنشاء الصفحات سالفة الذكر هو جلب مزيد من المتابعين والمشاهدات، واستثمار ذلك في جلب معلنين وتحقيق أرباح مالية من وراء ذلك، نظرا لعدم وجود مصدر دخل ثابت لها.