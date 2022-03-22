كثافات متحركة بمعظم محاور وميادين القاهرة والجيزة.. النشرة المرورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

تشهد معظم محاور وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الثلاثاء، كثافات مرورية متحركة تزامنا مع الذروة الصباحية على معظم المحاور المرورية.

محافظة القاهرة تشهد كثافات مرورية مرتفعة أعلى كوبري أكتوبر للقادم من شرق القاهرة إلى مناطق وسط المدينة أو محافظة الجيزة ويُنصح باستخدام كوبري أكتوبر من غمرة، أما القادم من سكة الوايلى والزاوية إلى مناطق مدينة نصر يُفضل سلوك كوبري سرايا القبة الذي يُعد أفضل من كوبري حلمية الزيتون ومناطق المطرية للمتجهين إلى مناطق شرق القاهرة.

كورنيش النيل يشهد زحاما شديدا للقادم من المعادي إلى وسط المدينة ويُفضل سلوك محور الأوتوستراد.

ويشهد طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادي والمقطم كثافات مرورية مرتفعة، وظهرت كثافات أعلى دائري المرج للمتجه من نفق السلام اتجاه الزراعي ومنه إلى الأقاليم، كما ظهرت كثافات بشارع صلاح سالم والطيران بالتزامن مع دخول الموظفين لمبنى الجهاز المركزي للمحاسبات والإحصاء.

الطريق الدائري يشهد كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء وسط تباطؤ في حركة السيارات.

وتكررت الكثافات أعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوي حتى حدائق الأهرام وصولا لميدان الرماية.

وظهر بمحور صفط اللبن للمتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان كثافات مرورية متحركة ويُفضل التوجه لعرابي وكذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني.

وتباطأت حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق المرغني ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية كثافات مرورية وظهر تباطؤ في حركة السيارات أعلى كوبري 15 مايو في الاتجاهين للقادم من وسط البلد اتجاه المهندسين.

وشهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية أمام القادم من الجيزة اتجاه مناطق وسط المدينة، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر ومحور النصر وصولا إلى المنصة، وظهرت كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولا إلى الدائري.

وتكدست الحركة المرورية أعلى كوبري أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر ومن مناطق الجيزة اتجاه القاهرة والعكس، كما ظهرت كثافات متحركة بالمسطح الأرضي وشارع رمسيس وصولا إلى غمرة والعباسية وبمطالع ومنازل كوبري أكتوبر وصولا إلى أحمد سعيد.

وظهرت كثافات على الكورنيش من المعادي وصولا إلى مناطق وسط البلد، ومن أثر النبي حتى قصر العيني وأمام وزارة الخارجية وماسبيرو أثناء دخول الموظفين.

وشهد شارع الهرم ظهور كثافات مرتفعة بمنطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطالبية، وكثافات عالية للمتجه الى كوبري الجيزة المعدني و لشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، كما ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة.

وفيما يخص الكباري التي تنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة تعمل بشكل جيد عدا محور الكورنيش للقادم من معهد ناصر إلى مناطق وسط المدينة؛ وذلك بسبب أعمال تطوير ممشى مصر بمنطقة الساحل ويُفضل استخدام شارع شبرا.

وتشهد جميع محافظات الوجه البحري والقبلي، والطرق المؤدية إليهما هدوءًا نسبيا في حركة المرور.. أما محافظة القليوبية يوجد بها بعض الأحجام وخصوصا أسفل الدائري عند منطقة القادم من الزراعي إلى ميت نما.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

كما تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أول بأول عن حالة الطرق.