تعرف على عقوبة التسول والاحتيال بالطرق العامة والمواصلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

مع اقتراب شهر رمضان تتزايد أعمال التسول بشكل ملفت بمختلف المحافظات، في الوقت الذي يستغل فيه بعض الأشخاص هذا الشهر في الحصول على أموال بطريقة احتيالية من المواطنين بداعي أنهم بحاجة لتلك الأموال.

وتقوم الأجهزة الأمنية بمحافظة الجمهورية، بشكل شبه يومي، بالإعلان عن ضبط أشخاص عاطلين أثناء قيامهم بالاحتيال والتسول بالمناطق العامة ووسائل النقل العامة والخاصة.

وتعليقًا على ذلك، يقول المحامي محمد العسيلي، إن مواد القانون تعاقب من سمح لنفسه بالتسول بغرض جمع الأموال بطريقة غير شرعية، والذي عهد خداع المواطنين والكذب عليهم من أجل كسب الأموال، والحصول على أموالهم برضا نفس.

وأضاف لـ "الخليج 365"، أن عقوبة التسول وجمع الأموال بطريقة غير شرعية، تخضع لنص القانون 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات، والتي تنص المادة الأولى منه على معاقبة المتوسل بالحبس مدة لا تجاوز شهرين، لكل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره 15 عاما أو أكثر يتسول في الطريق.

وأوضح العسيلي، أنه طبقا لباقي المواد فيعاقب المتسول بمدة لا تتجاوز 3 أشهر حال اتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أي وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور، أو وجدت معه أشياء لا يستطيع إثبات مصدرها، لافتًا إلى أنه حال العودة من جديد للتسول تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنة.

وحددت المادة 6 من القانون 49 لسنة 1933، شقين لعقوبة المسئول عن "تسريح المتسولين" حيث نصت على: "حبس كل من أغرى حدثا – عمره أقل من 18 سنة - بالتسول، مدة لا تتجاوز 3 شهور، وإذا كان المتهم وليا على الصغير، يعاقب بالحبس من 3 شهور إلى 6 شهور".

كما تنص المادة 8 على أنه بعد الحكم على المتسول غير صحيح البنية، يأمر القاضي بإدخاله الملجأ بعد تنفيذ العقوبة.