شكرا لقرائتكم خبر عن 5 شروط للتقدم لوظيفة ممرضة بالكويت بمرتب 22 ألف جنيه.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة القوى العاملة، قبول طلبات الممرضات للعمل بإحدى المؤسسات الطبية فى دولة الكويت، براتب شهرى يوازى 22 ألف جنيه مصرى تقريبا، فضلا عن توفير بدل سكن، وتذكرة السفر، مؤكده أنها لن تقبل أية طلبات غير مستوفية للشروط المطلوبة، لافتة إلى استمرار تلقى طلبات الالتحاق بالوظيفة حتى الخميس 24 مارس 2022.

وأوضحت وزارة القوى العاملة، شروط التقدم للوظيفة:

1- يشترط فى المتقدمات من الممرضات "إناث فقط".

2- أن يكن من الحاصلات على بكالوريوس التمريض من جامعات عين شمس والقاهرة والإسكندرية.

3- خبرة لا تقل عن 4 سنوات.

4- إجادة اللغة الإنجليزية.

5- التأكيد بالحصول على جرعتين من إحدى اللقاحات المعترف بها للسفر للخارج.

وتقدم الطلبات للإدارة العامة للتشغيل بالخارج، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، من اليوم الأحد وحتى الخميس الموافق 24 مارس الجاري، من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا، ولن تقبل أى طلبات غير مستوفاة أو مقابلة أى مرشح غير مطابق للشروط المذكورة، على ترفق بالطلبات نموذج من السيرة الذاتية، وشهادة المؤهل، وشهادة الخبرة، وصور جواز السفر سارى.