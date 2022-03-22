شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. انطلاق مؤتمر الإعلام العربى فى ضوء أهداف التنمية بإعلام الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدا الأربعاء، 23 مارس 2022، فعاليات المؤتمر الدولي الثالث "الإعلام العربي والمبادرات الوطنية في ضوء أهداف التنمية المستدامة"، الذي تنظمه كلية الإعلام جامعة الأزهر، وذلك لمدة يومين، بمركز الأزهر الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

وأوضح الدكتور رضا أمين، عميد كلية الإعلام جامعة الأزهر، أن المؤتمر يأتي برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث.

ووجه "أمين" الدعوة لجميع الباحثين والإعلاميين داخل مصر وخارجها لحضور المؤتمر، سواء بمقر انعقاده، أو من خلال الحضور عبر تطبيق (Zoom)، مشيرًا إلى أن المؤتمر سيتضمن جلسات علمية ونقاشات موسعة حول الإعلام والتنمية المستدامة، من منطلق دور الإعلام في تحقيق التنمية، وكونه أحد المقومات المهمة في نهوض المجتمعات.

في السياق ذاته، بيَّن الدكتور عبد الراضي البلبوشي، وكيل الكلية، أن اللجنة العلمية للمؤتمر تلقت خلال الفترة الماضية عددًا كبيرًا من الأوراق البحثية المهمة في محاور المؤتمر المختلفة، من داخل مصر وخارجها، تتواكب مع ما تشهده المنطقة العربية من سياسات تنموية.