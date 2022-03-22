"سيدة" تطلب خلع زوجها: "بيسرق الفراخ ويبعتها لأمه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

تقدمت "سيدة. م"، صاحبة محل لبيع الدواجن، بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في إمبابة، للمطالبة بخلع زوجها "محمد. ك"، صاحب محل لبيع المنتجات البلاستيكية، بعد 3 سنوات من الزواج، مبررة طلبها " بيسرق الفراخ ويبعتها لامه".

تقول "سيدة" في حديثها لمصراوي: تعرفت على زوجي عن طريق تواجده في نفس السوق الذي يعمل فيه والدي، وبعد عدة مقابلات، ارتبطنا عاطفيًا لفترة قبل الخطبة، وبعد أشهر قليلة تقدم لخطبتي لمدة سنتين، ثم انتقلنا سويًا إلى عش الزوجية.

أكملت: لم أجد في شخصية زوجي عيوب نهائياً قبل الزواج، فأثناء الخطبة كان يتظاهر بكل صفاته التي تجعلني أتمسك بالزواج منه، وبعد الزواج تغير سلوكه، وكان يظهر سلوك وتصرفات تجعلني أخجل من الظهور معه، وكلما حاولت لفت انتباهه لا يأخذ كلماتي بعين الاعتبار ويتركني ويرحل.

ذكرت الزوجة: شعرت باستحالة المعيشة مع زوجي لفترات طويلة، فنقلت إقامتي للمعيشة بمنزل أسرتي لعدة أشهر، ومن قام بإعادتي إلى منزل الزوجية هي شقيقته الكبيرة، فوافقت على المعيشة والتأقلم معه حتى تستقيم تصرفاته غير المقبولة.

وأضافت: زوجي خشر جميع ما كان بمحله، وبعد فترة جاء للعمل معي بالمحل الخاص بي، لكني لاحظت عجز بالميزانية لمرات عدة، ولم أنقاشه حتى لا يشعر بالحرج، ووعدت نفسي بالاهتمام بعملي ومالي، وتركه في الأعمال الخاص بالبيع وعدم التصرف في أموال المشروع، لكنه رفض وترك المحل، حينها طالبته بالطلاق فرفض تمامًا.

تواصل الزوجة: تركت زوجي حتى حضر إلى المحل بمفرده، ودون نقاش عمل وحصل على يوميته، لكن بعد أسبوع وعن طريق الصدفة علمت من والدته أنها تحصل على كيلو فراخ يوميًا من زوجي، والغريب عدم دفع حساب قيمة تلك الكميات من الدواجن، وحينها علمت بسبب العجز.

تختتم: بعد مواجهة زوجي بسرقته الدواجن إلى منزل أسرته، حدث خلاف بيننا ولم يحاول مصالحتي، لذا لجأت إلى محكمة الأسرة في إمبابة وأقمت دعوى خلع ضده حملت رقم 279 لسنة 2021، ولا تزال منظورة لم يتم الفصل بها.