الحكم على تربي لاتهامه بنبش قبر فتاة والتعدي عليها.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، حكمها على "تربي" قام بنبش أحد القبور واستخرج جثة فتاة حديثة الدفن توفيت إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتعدى عليها ثم قام بحرق المقابر وجثامين الموتى بمنطقة حلوان.

وخلال تحقيقات النيابة اعترف المتهم خلال التحقيقات بأنه أشعل النيران عمدًا في المقابر، للانتقام من خصمه المسئول عن تأمين وإدارة منطقة الجبانات وتحميله مسئولية ما لحق بها ومجازاته.

واعترف المتهم ويدعي "م. م " تربي، قيامه بوضع النار عمدًا بمبنى غير معد للسكن "مقابر"، وغير مملوك له والخاص بإحدى العائلات، للانتقام من خصمه المسئول عن إدارتها، بأن بيت النية وعقد العزم على ارتكاب جريمته، فترقب التوقيت الملائم وما إن حانت له الفرصة، حتى تسلل إلى "المقابر" ليلًا قاصدًا أحد القبور التى بداخلها جثمان إحدى السيدات حديثة الوفاة، متمكنًا من الدخول إلى القبر عن طريق فض قفله عنوة، حتى قام بسكب مادة معجلة للاشتعال على جسدها وأضرم النيران بمبنى المقابر على النحو الثابت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، قاصدًا من ذلك إيذاء غريمه وتحميله مسئولية تلك الفعلة بصفته المتولى إدارة تلك المقابر، ولإخفاء معالم واقعة تدنيسه للقبر محل الاتهام.

كما أسندت النيابة للمتهم، تهمة انتهاك حرمة قبر متوفية بأن دلف داخله بطريقة غير مشروعة وما إن ظفر بجثمان المتوفية، حتى أزال عنها كفنها كاشفاً لعوراتها غير عابئ بحرمتها، وتعدى عليها.