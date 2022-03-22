شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف طرق الكشف الذاتى عن سرطان الثدى عند السيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن الفحص الذاتي للكشف عن سرطان الثدى عند السيدات يساعد علي الاكتشاف المبكر للمرض وهو ما يرفع بدوره نسب الشفاء .

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه يجب القيام بالفحص الذاتى للثدى للكشف المبكر عن سرطان الثدى مرة شهريا عند نهاية الدورة الشهرية .

وأضافت، أنه يتم الكشف عن سرطان الثدى عند السيدات في عيادات مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، وتلقي العلاج مجانًا بأحدث البروتوكولات العالمية.

وتابعت : مواعيد الوحدات الصحية التابعة للمبادرة يوميًا ماعدا الجمعة من الساعة 9 صباحًا حتى 3 مساءً ويمكنك معرفة مكان وحدتك عن طريق موقع 100 مليون صحة .