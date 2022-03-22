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الصحة تكشف طرق الكشف الذاتى عن سرطان الثدى عند السيدات

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القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن الفحص الذاتي للكشف عن سرطان الثدى عند السيدات يساعد علي الاكتشاف المبكر للمرض وهو ما يرفع بدوره نسب الشفاء .

 

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه يجب القيام بالفحص الذاتى للثدى للكشف المبكر عن سرطان الثدى مرة شهريا عند نهاية الدورة الشهرية .

 

وأضافت، أنه يتم الكشف عن سرطان الثدى عند السيدات في عيادات مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، وتلقي العلاج مجانًا بأحدث البروتوكولات العالمية.

 

وتابعت : مواعيد الوحدات الصحية التابعة للمبادرة يوميًا ماعدا الجمعة من الساعة 9 صباحًا حتى 3 مساءً ويمكنك معرفة مكان وحدتك عن طريق موقع 100 مليون صحة .

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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